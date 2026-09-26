Demersuri pentru modernizarea celui de-al doilea tronson al bulevardului Unirii din Baia Mare

Un nou proiect major de infrastructură stă să înceapă în municipiul Baia Mare. De această dată este vorba despre al doilea tronson al bulevardului Unirii, care duce până la ieșirea din oraș.

”Am demarat procedura de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectului Coridor de mobilitate urbană Bd. Unirii, intersecție Bd. Traian – intersecție str. V. Alecsandri. Mai simplu spus, începem pregătirile pentru modernizarea celui de-al doilea tronson al bulevardului. Așa cum știți, tronsonul dintre hotelul Mara și bulevardul Independenței se află deja în execuție. Am început cu podul pe care l-am reconstruit de la zero, la patru benzi de circulație, cu diverse alte facilități care nu existau înainte și care va fi finalizat înainte de termenul estimat inițial. Revenind la proiectul pentru care am demarat pregătirile, ne propunem să transformăm și cel de-al doilea tronson într-un coridor modern de mobilitate, sigur și prietenos pentru toți cei care îl folosesc, indiferent dacă merg cu mașina, cu bicicleta, pe jos sau cu transportul public. Concret, achiziția publică pe care am demarat-o este pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a documentației pentru autorizarea lucrărilor (DTAC) și a Proiectului Tehnic (PT), precum și asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari. Valoarea estimată a achiziției este de 1.374.250 lei fără TVA și va fi finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Ofertele se pot depune până la data de 27 octombrie 2026.

Zona își va schimba aspectul integral

Proiectul, pe care autoritatea locală dorește să îl demareze în cel mai scurt timp, include: amenajarea unei benzi dedicate transportului public; modernizarea carosabilului și reorganizarea circulației și a intersecțiilor; realizarea de piste pentru biciclete; modernizarea trotuarelor, aducerea acestora la o stare conformă cu normele privind accesibilitatea; modernizarea spațiilor publice, cu mobilier urban nou și amenajarea spațiilor verzi; modernizarea iluminatului public; introducerea în subteran a rețelelor electrice și de telecomunicații; relocarea și protejarea utilităților afectate, corelate cu investițiile deja realizate în municipiu; realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere.