Încă nu v-ați săturat de gherțoi, de incompetenți? De voievozi?

Încă așteptăm revenirea la normal, deși ni s-a cam dus răbdarea. Să-i tot vedem pe liberali dând din colț în colț, făcând pe virginele, pe pesediști strâmbându-se, pe auriști infatuați, de la înălțimea sondajelor, dar fără Guvern funcțional de imediat o jumătate de an. De preacurvia udemeriștilor. De virtuozitatea useriștilor. Asta vorbește despre incompetența lor, a politrucilor, nu despre principii. Degeaba vă schimonosiți la TV și pe facebook, cu comunicate și luări de poziții, am înțeles. Vreți la ciolan, la cașcaval. Atât. Cât despre președinte, s-a dovedit, ca să vorbim în limba lui, un solvent inert. Sau un ion spectator. Doar s-a dus la întrunirea ONU și a avut o întrevedere bilaterală fructuoasă cu președintele Guineei, nu?

Problema e că mai și vorbiți, erați buni doar să vi se taie microfoanele, precum lui Trump. Cine s-ar fi gândit ce simplu poți închide gura unui obraznic narcisist, așa-i? Cine s-ar fi gândit că presa mai are putere? Chiar așa, dragă Presă Locală, nu înveți nimic din asta? Știi ce puternică ai fi dacă te-ai organiza și ai avea puterea să zici NU unui politician care-ți întinde fărâmituri, o ciorbică, în timp ce pe sub masă dă hrană presei centrale și influenkerilor ce-l răsfață? Știi ce putere ai avea dacă ai boicota O LUNĂ DOAR un politician? Să stea el pe facebook și tikitoki, acolo unde nici nu termină de scris și deja își capătă replica binemeritată…

Dar să revenim la oile noastre. Ultima perioadă a adus la suprafață mizeria din politică. Mai c-ai spune că s-au dat cărțile pe față, nu? Alianțe odinioară imposibile. Luări de poziție antinaționale. Interceptări, în ciuda instalațiilor de bruiere, ce vorbesc de decons­pirarea unora și altora. Dar vorbitul aiurea, ăsta face toată diferența, dă deliciul. Hai să adunăm niște mo(n)stre. Regele Cioabă al romilor, despre legea care interzice căsătoriile aranjate dintre copii. „O veste tristă în comunitate”. Dacă zicea asta în Italia, vezi exemplul predicatorului musulman, era expulzat a doua zi. Diana Șoșoacă, la o televiziune rusă. Chiar așa, cum merge ea așa cum vrea, în Rusia? Câți dintre voi/noi putem asta? „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”. Serios, a spus-o, este înregistrare. Și are fani, votanți.Ce diferență este între ce-a zis ea și ce-a zis Trump, la o adunare cu oameni de afaceri:”Puteam să interzic pescuitul. Puterea ce ți-o dă biroul ăsta e fantastică. Puteam să interzic pescuitul. Mă gândesc s-o fac”. Sau să cităm pe scurt și din ”stenograme” sau ce-or fi. Cutremurător, voievodul zice: ”Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe S… la final.”. Apoi, e schimbul de replici Olguța/Siegfried. Ea îl atacă, el îi răspunde că mai bine și-ar trimite soțul la muncă (e cunoscut faptul că Manda e pe penultimul loc între parlamentarii UE la prezență, pe ultimul fiind un europedutat grec… aflat în pușcărie), ea replică: „Nu m-am legat de tine că ești neamț, de fapt e singura ta calitate”… Adică nu, nu-și trimite soțul la muncă. Dar vă întreb. Cu ce diferă aberațiile de mai sus de ieșirea unui academician sobru, din ce în ce mai creștin și mai patriotic, ce zice” Obiecțiile progresiștilor, neomarxiștilor, globaliștilor, anulatorilor culturii, mai nou ale treziților, au fost cu greu îndepărtate”? Sună bine din amvon, așa e. Sau de la tribuna Parlamentului, că deh, e loc. Din zona academică…nu prea. Întotdeauna lupta de idei, de concepte, a adus progres. Contestarea a tot, inclusiv a status quo-ului, a adus evoluție. Doar că noi, încă din anii 90 de la început, ne-am ales idoli greșiți, falși. Ne-am antrenat cu Guță, Salam, Drăgușanu, ca să ajungem, acum, aici.