Informaţii publice despre şefii companiilor de stat şi veniturile încasate

Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat.

Concret, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și directoratul. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat. Din informațiile agregate, peste 100 persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei, 115 încasează venituri între 25.000-50.000 lei, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 lei.