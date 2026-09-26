Mircea Bravo vine cu noul său film, „Băiat de milioane”, în Baia Mare

Mircea Bravo se pregătește să revină în cinematografe cu „Băiat de milioane”, cea de-a cincea comedie produsă de Bravo Films. Trailerul filmului a fost lansat, iar biletele au fost puse în vânzare cu aproape o lună înainte ca producția să ajungă pe marile ecrane din România. Filmul va putea fi văzut în cinematografe începând cu 12 octombrie.

Înainte și în perioada lansării, actorii și echipa vor porni într-o caravană prin 11 orașe din țară, potrivit PRO TV. În Baia Mare, caravana va poposi în 24 octombrie.

Povestea filmului „Băiat de milioane” îl are în centru pe Andi, care câștigă marele premiu la loterie și se trezește brusc cu o viață complet diferită. Problema este că personajul nu are niciun plan pentru banii câștigați, nu are experiență și nici prieteni care să știe mai bine ce ar trebui făcut. De aici pornesc o serie de decizii care par inspirate pe moment, dar ale căror consecințe se văd foarte repede.

Scenariul comediei ro­mânești „Băiat de milioane” (2026) a fost scris de Mircea Bravo și Cristian Ilișuan. Regia este semnată tot de Cristian Ilișuan, iar din distribuție fac parte Mircea Popa (Mircea Bravo), Cătălin Herlo, Adonis Tanța și Adrian Cucu.

„Băiat de milioane” este al cincilea lungmetraj produs de Bravo Films. Casa de producție se află și în spatele filmelor „Mirciulică”, „Nuntă pe Bani”, „Moartea în Vacanță” și „Vecina”. Împreună, cele patru producții au atras în cinematografe aproape 1,5 milioane de spectatori, potrivit PRO TV.