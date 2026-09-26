Primul Parc de Specializare Inteligentă din Maramureș, inaugurat în Baia Sprie

Consiliul Județean Maramureș a inaugurat în 24 septembrie, primul Parc de Specializare Inteligentă din județ, în Baia Sprie. Investiția marchează trecerea într-o nouă etapă: de la realizarea infrastructurii publice la dezvoltarea efectivă a investițiilor private, construcția halelor și crearea de noi locuri de muncă.

Parcul de la Baia Sprie este primul dintre cele patru proiecte pe care Consiliul Județean Maramureș le dezvoltă în această etapă, alături de cele de la Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș și Fărcașa. La eveniment a fost present şi directorul general Marcel Boloș din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Parcurile de specializare inteligentă se adresează companiilor care propun investiții cu o componentă reală de inovare. Firmele care aleg să se dezvolte aici trebuie să aducă produse, tehnologii, procese de producție sau soluții noi, iar proiectele eligibile pot beneficia de sprijin financiar de până la 2,5 milioane de euro. Odată cu finalizarea infrastructurii publice, investitorii care au ales Baia Sprie pot intra în etapa autorizării propriilor construcții. Parcul pune la dispoziția viitorilor rezidenți infrastructura necesară dezvoltării activității economice: drumuri, energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare și fibră optică.

Pentru parcul de la Baia Sprie, contribuția din bugetul județului reprezintă aproximativ 68% din valoarea investiției. În vederea asigurării cofinanțării proiectelor de dezvoltare economică, Consiliul Județean Maramureș a decis contractarea unui credit de peste 90 de milioane de lei.