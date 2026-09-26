Trei persoane arestate pentru droguri de mare risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș și polițiștii de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracțională, în trei cauze penale, a 3 persoane, cu vârste de 17, 19 și 47 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriile administrate a reieșit faptul că, în intervalul 2024 – 2026, persoanele în cauză ar fi procurat, deținut, pus la dispoziție și comercializat diferite droguri de mare risc, atât sub formă de substanță cristalină, cât și vegetală, impregnată cu MDMB-4en-PINACA. Totodată, bărbatul de 47 de ani ar fi vândut și produse psihoactive. Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe stupefiante deținute și tranzacționate de către persoanele în cauză. De asemenea, în urma unor percheziţii domiciliale efectuate joi, au fost ridicate mai multe plicuri și recipiente conținând substanțe cristalizate, vegetale și lichide, aflate în curs de expertizare, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă. În plus, la locuința bărbatului de 47 de ani au fost descoperite și două pistoale letale, două încărcătoare, fiecare încărcat cu câte 15 cartușe de calibru 9mm, un încărcător cu 13 cartușe calibru 9 mm și 175 de cartușe de calibru 9mm, toate deținute ilegal. În cazul celor 3 persoane s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile.