40 de mame minore sunt înscrise în sistemul educațional din Maramureş

De curând, la Prefectura Maramureș a avut loc ședința grupului de lucru pentru gestionarea fenomenului mamelor minore. Şedinţa a fost condusă de doamna subprefect Eniko Krizsanovszki. Potrivit datelor furnizate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș, în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026, la nivelul județului nostru, s-au raportat 48 de mame minore care au născut, dintre care 6 au domiciliul în alte județe. De asemenea, în evidențe există 21 de gravide minore.

”În vederea unei monitorizări unitare și a unei intervenții interinstituționale eficiente, Instituția Prefectului-Județul Maramureș a transmis unităților administrativ-teritoriale din județ o adresă prin care au fost solicitate informații referitoare la: existența mamelor minore, a gravidelor minore și a nou-născuților în evidențele compartimentelor de asistență socială din cadrul primăriilor; înscrierea acestora pe listele medicilor de familie; existența actelor de identitate și a certificatelor de naștere; includerea mamelor minore și a gravidelor minore în sistemul educațional”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului Maramureș.

Totodată, au fost transmise adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș, în vederea consolidării cooperării interinstituționale și a coordonării măsurilor destinate prevenirii abandonului școlar, precum și sprijinirii parcursului educațional al mamelor minore și al gravidelor minore. De asemenea, demersul urmărește identificarea și verificarea situațiilor care ar putea implica săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, precum și a unor fapte de abuz, exploatare sau trafic de minori.

Conform datelor ISJ Maramureș, în sistemul de educație pentru anul școlar 2026–2027, la nivelul județului nostru, 40 de mame minore sunt înscrise în sistemul educațional. În cursul lunii curente, Instituția Prefectului -Județul Maramureș a solicitat celor 76 de unități administrativ-teritoriale din județ comunicarea, cu periodicitate trimestrială, a numărului de mame minore și de gravide minore înregistrate la nivel local. Conform datelor transmise de unitățile administrativ-teritoriale, situația raportată la nivelul județului relevă existența a 85 de mame minore și a 22 de gravide minore.