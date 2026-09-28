Bani pentru Teatrul Municipal de la Ministerul Dezvoltării

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de joi, alocarea sumei de 142.768.056 lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 50 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.

”Sprijinim, prin această măsură, teatrele, operele și filarmonicile care nu beneficiază de finanțare de la stat și care sunt în subordinea autorităților publice locale”, a precizat ministrul Cseke Attila. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie 2026-31 august 2026, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unită­ților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Ba­cău, Bi­hor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâm­bovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la data de 10 septembrie 2026, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de spectacole. Teatrului Municipal Baia Mare i s-a alocat suma de 1.773.043,61 lei.