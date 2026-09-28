Centrul orașului Vișeu de Sus își va schimba radical fața printr-un proiect amplu

Primăria Vișeu de Sus anunță că are în pregătire un amplu proiect pentru regenerarea şi revitalizarea centrului oraşului. La finalizare, acesta va da o cu totul altă față locali­tății.

”Lucrăm la un proiect important, gândit să transforme întregul tronson central al orașului într-un spațiu modern, atractiv, verde și prietenos cu oamenii. Ne dorim mai mult decât o simplă modernizare. Ne dorim să regândim centrul orașului ca un spațiu viu, în care oamenii să își dorească să petreacă timp, să se plimbe, să se întâlnească şi să se bucure de orașul lor. Proiectul aflat în pregătire va urmări realizarea unei piațete urbane moderne, amenajarea unor zone de relaxare şi socializare, spații de joacă pentru copii, mobilier urban și noi spații verzi, precum și introducerea unui iluminat ambiental și arhitectural care să ofere centrului o identitate aparte și după lăsarea serii”, au explicat cei din administrația locală.

Accent pe mobilitate alternativă și peisagistică

Un element important va fi și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate alternativă, prin amenajarea unei piste pentru biciclete și crearea unor trasee pietonale mai sigure și mai confortabile. În același timp, se are în vedere o intervenție importantă asupra infrastructurii existente: introducerea în subteran a cablurilor electrice și a rețelelor aeriene, acolo unde soluțiile tehnice permit acest lucru, pentru a elimina treptat cablurile și stâlpii care încarcă vizual zona centrală.

De asemenea, se va urmări modernizarea trotuarelor și a suprafețelor pietonale, crearea unor zone cu vegetație și arbori, amplasarea de bănci, rastele pentru biciclete, coșuri de gunoi și alte elemente de mobilier urban, precum și punerea în valoare a clădirilor și a spațiilor reprezentative din centrul orașului. ”Vrem un centru în care maşina să nu mai fie singurul reper, ci în care pietonul, copilul, familia și biciclistul să își găsească locul. Este un proiect ambițios, aflat în etapa de pregătire, prin care dorim să schimbăm nu doar aspectul centrului, ci și modul în care acesta este folosit zi de zi. Vișeu de Sus are nevoie de un centru modern, coerent și primitor, pe măsura potențialului orașului nostru”, au conchis cei din primăria orașului.