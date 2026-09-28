Explorări a terminat pe primul loc Cupa „In memoriam Sorin Pop”

Două victorii și o înfrângere pentru Știința Explorări Baia Mare la Cupa „In memoriam Sorin Pop”. Băimărenii au încheiat turneul pe primul loc, cu șase puncte, la egalitate cu Unirea Dej și SCM Zalău.

Știința Explorări – Rebelle (Olanda) 3-0 (25-12, 25-10, 25-22)

Știința Explorări a început competiția cu o victorie fără emoții în fața formației olandeze Rebelle. Băimărenii s-au impus cu 3-0, pe seturi 25-12, 25-10 și 25-22.

Explorări: Walawender, A. Ion, Ciatău, Kowalewski, Drobnic, Badea, Al. Urian (libero). Au mai jucat: Suson, C Urian, D. Pop, Balog-Ciegler, Iovescu, Monga, Miheț (libero). Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Știința Explorări – Unirea Dej 3-0 (25-19, 25-19, 26-24)

A urmat duelul cu Unirea Dej, în care echipa noastră a repetat rezultatul din primul meci. Explorări a câștigat cu 3-0 (25-19, 25-19, 26-24), după un joc în care a controlat primele două seturi, iar în cel de-al treilea a gestionat bine finalul.

Explorări: Walawender, Ciatău, Kowalewski, Drobnic, Suson, Al. Urian (libero). Au mai jucat: D. Pop, C. Urian, Monga. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Știința Explorări – SCM Zalău 1-3 (25-19, 18-25, 27-29, 17-25)

Ultimul meci al turneului a fost și cel mai dificil. Știința Explorări a întâlnit SCM Zalău și a câștigat primul set cu 25-19, dar formația sălăjeană a revenit și le-a câștigat pe următoarele trei, 25-18, 29-27 și 25-17. Scor final: 1-3.

Explorări: Walawender, Ciatău, Badea, Kowalewski, A. Ion, Suson, Al. Urian (libero). Au mai jucat: D. Pop, C. Urian, Monga, Balog-Ciegler, Iovescu, Miheț (libero). Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Cu șase puncte, Știința Explorări a terminat turneul pe primul loc. Unirea Dej și SCM Zalău au acumulat, la rândul lor, câte șase puncte, departajarea fiind făcută de setaveraj.

Clasamentul final: 1. Știința Explorări – 6 puncte (7-3); 2. Unirea Dej – 6 puncte (6-3); 3. SCM Zalău – 6 puncte (6-4); 4. Rebelle – 0 puncte (0-9).

Ultimul meci, Unirea Dej – Rebelle, nu s-a mai disputat, formația olandeză fiind nevoită să plece spre casă în dimineața zilei de duminică.