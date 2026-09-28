Intervenție Salvamont Maramureș în zona Cavnic – Ciuha

Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, a intervenit duminică, în zona Ciuha – Stâna lui Ciule, Cavnic, pentru recuperarea unui bărbat accidentat. Bărbatul suferise cu o zi înainte de un accident în timp ce se deplasa cu bicicleta și în timpul noii deplasări a început să acuze dureri persistente, motiv pentru care a cerut ajutor.

”Echipa Salvamont Maramureș a ajuns la persoana accidentată și a asigurat transportul acesteia în siguranță din zona montană. La finalul intervenției, bărbatul a fost predat echipajului SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale de specialitate. Misiunea s-a încheiat cu succes”, au precizat oficialii Salvamont Maramureș.