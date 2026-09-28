Proiectele eTwinning, premiate la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Baia Sprie reconfirmă excelența în educație prin obținerea Certificatelor Naționale de Calitate pentru o serie de proiecte derulate în cadrul platformei europene eTwinning. Aceste inițiative au transformat activitatea didactică într-o experiență interactivă și conectată la realitățile internaționale, oferindu-le elevilor cadrul potrivit pentru a deveni creatori de conținut, colaboratori globali și cetățeni europeni activi.

Creativitate și valori culturale în limba engleză

Proiectul „Connecting Cultures and Spiritual Values Through English Creativity” (n.r. Conectarea culturilor și a valorilor spirituale prin creativitate în limba engleză), coordonat de profesor Mihaela-Elena Smiedt și adresat elevilor din clasa a V-a A, a demonstrat modul în care limba engleză și instrumentele digitale pot deveni vehicule pentru explorarea tradițiilor și sudarea unor prietenii dincolo de ecrane. Parcursul proiectului a fost structurat pe mai multe etape tematice:

– Identitate națională și schimb intercultural: Elevii din România și Turcia și-au prezentat țările utilizând instrumente digitale, aducând în prim-plan frumusețea peisajelor montane, orașele vibrante și spiritualitatea locală.

– Spiritul sărbătorilor: În luna decembrie, activitățile s-au axat pe valorile comune care unesc cele două popoare – familia, dărnicia și speranța – prin prezentarea obiceiurilor de iarnă.

– Etică și literatură creativă: În luna ianuarie, elevii au explorat conceptul de bunătate (kindness) prin crearea de acrostihuri, rafinându-și vocabularul în limba engleză și reflectând la impactul gesturilor mici asupra celor din jur.

– Ambasadori ai siguranței online: De Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day), participanții au creat materiale vizuale de sensibilizare, îmbinând instrumentele de design grafic de pe platforma TwinSpace cu tehnici tradiționale de desen și colaj.

– Scrierea colaborativă de povești: Punctul culminant l-a reprezentat redactarea unei povești pe platforma Storyjumper. Șase echipe internaționale au dat viață personajului Lina și prietenilor ei, promovând valoarea universală a respectului.

Poduri verzi peste granițe: „Green Bridges”

Pornind de la provocările de mediu actuale, proiectul „Green Bridges”, coordonat de profesor Adina Udrescu, s-a desfășurat pe parcursul a trei luni și a îmbinat educația ecologică cu schimbul cultural și tehnologia. Elevii au lucrat în echipe naționale și internaționale pentru a dezvolta soluții sustenabile aplicabile în comunitățile lor.

Printre produsele realizate s-au numărat:

• O carte electronică colaborativă și postere digitale de conștientizare;

• Expoziții virtuale și un jurnal al obiceiurilor ecologice;

• Quiz-uri interactive axate pe protecția mediului.

Demersul a contribuit direct la dezvoltarea gândirii critice, a alfabetizării digitale, a comunicării în limba engleză și a capacității de rezolvare a problemelor, arătând că provocările globale pot fi abordate prin cooperare.

Sustenabilitate și experiențe practice: „Let’s Go Green”

O abordare complementară dedicată mediului a fost implementată în cadrul proiectului „Let’s Go Green”, coordonat de profesor Iolanda Sztrelenczuk și profesorul pentru învățământ primar Alexandra Onea. Elevii clasei a IV-a A au colaborat cu parteneri din Polonia, Italia, Bulgaria și Turcia, învățând prin acțiuni directe: Reciclare creativă: Hainele neutilizate au fost transformate în costume de carnaval, iar deșeurile reciclabile au fost folosite pentru realizarea de felicitări; Educație prin natură: Copiii au plantat semințe, au îngrijit plantele și le-au monitorizat creșterea pas cu pas.

Proiectul a facilitat dezvoltarea unor competențe esențiale: Colaborare și muncă în echipă: Împărțirea responsabilită­ților pentru realizarea costumelor și îngrijirea plantelor; Utilizarea instrumentelor Web 2.0: Documentarea digitală a evoluției plantelor și schimbul de impresii cu partenerii europeni; Interdisciplinaritate: Interconectarea noțiunilor de limba engleză, științe, educație civică și tehnologie.

Atribuirea Certificatelor Naționale de Calitate confirmă rigoarea și valoarea pedagogică a proiectelor derulate la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto. Aceste distincții reprezintă un pas important spre obținerea Certificatelor Europene de Calitate, reconfirmând orientarea școlii către o educație modernă, orientată spre valori, digitalizare și sustenabilitate.