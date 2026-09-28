Schimb de experiență româno-ucrainean în domeniul chirurgiei generale

Consiliul Județean Maramureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare au găzduit, în perioada 21–24 septembrie 2026, o nouă sesiune de schimb de experiență în cadrul proiectului transfrontalier „MEDICUNITY”, dedicată colaborării profesionale dintre medicii din Maramureș și Regiunea Transcarpatia din Ucraina.

”La întâlnire au participat 23 de chirurgi — 13 din România și 10 din Ucraina. Programul a inclus prezentări de cazuri, sesiuni practice și discuții profesionale dedicate chirurgiei abdominale laparoscopice, cu teme precum patologia traumatică, patologia digestivă cronică și neoplazică, herniile și tehnicile moderne de reconstrucție a peretelui abdominal”, au punctat oficialii Consiliului Județean Maramureș.

Deschiderea oficială a avut loc în 22 septembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în prezența reprezentanților Consiliului Județean Maramureș, a conducerii spitalului și a medicilor specialiști români și ucraineni implicați în proiect. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, dr. Rareș Pop, a prezentat evoluția unității medicale, inclusiv dobândirea statutului de spital clinic, investițiile realizate și colaborarea cu Spitalul Clinic Regional „Andrii Novak” din Ujhorod. Totodată, acesta a evidențiat utilizarea în activitatea medicală a echipamentelor achiziționate prin proiectul MEDICUNITY: un sistem 3D 4K pentru chirurgie endoscopică cu ICG, destinat Secției Chirurgie Generală, și echipamente pentru Secția Urologie — turn laparoscopic cu sistem de sigilare vasculară, ureteroscop flexibil, cistoscop flexibil, rezectoscop, trusă MINI-NLP și braț radiologic C-arm.

Directorul Spitalului Clinic Regional „Andrii Novak” din Ujhorod, dr. Yurii Yatsyna, a subliniat caracterul aplicat al întâlnirii de la Baia Mare și importanța participării unor specialiști din mai multe domenii chirurgicale. Potrivit acestuia, programul a oferit medicilor posibilitatea de a analiza cazuri clinice, de a discuta abordări și protocoale chirurgicale și de a valorifica experiența acumulată în activitatea medicală de zi cu zi.

”Componenta principală a schimbului de experiență a fost una practică. În zilele de 22 și 23 septembrie, medicii români și ucraineni au participat la activități desfășurate în blocul operator al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, unde au avut loc prezentări de cazuri, observații clinice și discuții privind abordările și protocoalele chirurgicale. Sesiunea s-a încheiat în 24 septembrie cu prezentarea concluziilor și evaluarea comună a experienței profesionale acumulate”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Maramureș, într-un comunicat de presă.

Valoarea totală a proiectului „MEDICUNITY” este de 1.477.416 euro. Din bugetul proiectului, Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare îi revine suma de 636.187 euro, din care 532.000 euro sunt alocați achiziției de echipamente medicale moderne pentru secțiile Chirurgie Generală și Urologie. Consiliului Județean Maramureș îi revine suma de 118.326 euro, destinată activităților de management și cooperare transfrontalieră. Atât Spitalul Județean cât și Consiliul Județean beneficiază de 90% finanțare nerambursabilă din valoarea bugetului, iar 10% reprezintă co-finanțare, din care 8% este co-finanțare națională.