Şefii de promoţie, premiaţi de Consiliul Judeţean Maramureş

Aproape 200 de şefi de promoţie au fost premiaţi la finele săptămânii trecute, într-un cadru festiv. Consiliul Judeţean Maramureş a continuat tradiţia prin care a oferit diplome, tinerilor care au fost şefi de promoţie în anul școlar 2025–2026.

„Dincolo de diplome și aplauze am văzut ceva mult mai important: am văzut cât de frumos poate arăta viitorul Maramureșului. În spatele fiecăruia dintre acești tineri sunt ani în care au învățat, au renunțat la timp liber, au ascultat de profesori, au avut alături părinți care i-au susținut și au ales, zi după zi, să nu se mulțumească cu puțin. Și pentru asta merită aplaudați din tot sufletul”, au punctat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.