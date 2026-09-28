Tehnologie modernă pentru monitorizarea și siguranța pacienților, la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

În cadrul proiectului HGuard – HealthGuard, Spitalul Municipal Sighetu Marmației a fost dotat cu un sistem de telemetrie destinat monitorizării simultane a până la 10 pacienți.

”Sistemul permite monitorizarea continuă a parametrilor cardiaci, fără ca pacientul să fie conectat permanent la un monitor fix. Datele sunt transmise către stația centrală de monitorizare, unde pot fi urmărite de personalul medical. Pentru pacienți, această tehnologie înseamnă supraveghere continuă, mai multă siguranță și posibilitatea identificării rapide a unor modificări ale stării cardiace, astfel încât personalul medical să poată interveni prompt atunci când este necesar”, au explicat reprezentanții unității medicale.

Odată cu instalarea echipamentului, a fost realizată și instruirea personalului medical pentru utilizarea corectă și eficientă a sistemului în activitatea de zi cu zi. Prin această dotare, proiectul HGuard contribuie la modernizarea monitorizării pacienților și la creșterea calității și siguranței îngrijirilor medicale.

Spitalul Municipal Sighetu Marmației, în calitate de Partener al proiectului, implementează proiectul în strânsă colaborare cu Spitalul Clinic Central al orașului Ivano-Frankivsk, în calitate de Lider al proiectului.

Prin proiectul „HealthGuard: Parteneriat transfrontalier pentru îmbunătățirea gestionării bolilor infecțioase și a asistenței medicale de urgență”, partenerii urmăresc îmbunătățirea capacității de diagnosticare, monitorizare și intervenție medicală.

Proiectul include, printre altele: modernizarea departamentelor de urgență, inclusiv prin reconstrucția secției de urgență din cadrul Spitalului Clinic Central al orașului Ivano-Frankivsk; achiziționarea de echipamente și aparatură medicală pentru diagnosticarea și monitorizarea pacienților din compartimente precum cardiologie, primire urgențe, neurologie și radiologie, inclusiv pentru Spitalul Municipal Sighetu Marmației.