Oaspeții japonezi, care au participat la un workshop de muzică tradițională în Sighetu Marmației, au vizitat și sediul administrației municipale. Gazdă le-a fost primarul orașului.
”La Primăria Municipiului Sighetu Marmației am avut bucuria de a primi vizita tinerilor japonezi participanți la Workshopul de muzică japoneză, un proiect în care am avut onoarea de a fi parteneri și care ne-a oferit prilejul unei întâlniri autentice cu cultura și tradițiile nipone”, a spus Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației. Tinerii au susținut, zilele trecute, la Extensia Sighet a Universității Babeș-Bolyai, un moment artistic dedicat muzicii tradiționale japoneze, oferind celor prezenți o experiență deosebită, iar după reprezentație, participanții au avut posibilitatea de a încerca diferite instrumente muzicale japoneze și de a descoperi, într-un mod direct și autentic, frumusețea și profunzimea artei nipone. ”Pentru noi, acest eveniment reprezintă și o expresie a excelentei colaborări pe care Primăria Municipiului Sighetu Marmației o are cu Extensia Sighet a Universității Babeș-Bolyai și cu Centrul Cultural Japonez al UBB Cluj-Napoca. Le mulțumesc domnului Yusuke Sumi, directorul Centrului Cultural Japonez al UBB Cluj și UBB Iași, domnului Marin Ilieș, directorul Extensiei Sighet a UBB Cluj Napoca, pentru excelenta colaborare și implicare, precum și Asociației Schimbului Cultural Shizuoka-România, pentru contribuția la consolidarea legăturilor culturale dintre România și Japonia”, a completat primarul. Dincolo de muzică și de frumusețea tradițiilor japoneze, acești tineri au oferit o lecție impresionantă de disciplină, respect, seriozitate și implicare. Sunt valori care trec dincolo de granițe și culturi și care ne apropie unii de ceilalți. Ei au adus, pentru câteva zile, o parte din spiritul Japoniei mai aproape de Sighetu Marmației.
Tineri japonezi, la Primăria Sighetu Marmației
Oaspeții japonezi, care au participat la un workshop de muzică tradițională în Sighetu Marmației, au vizitat și sediul administrației municipale. Gazdă le-a fost primarul orașului.