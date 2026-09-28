Tineri japonezi, la Primăria Sighetu Marmației

Oaspeții japonezi, care au participat la un workshop de muzică tradițională în Sighetu Marmației, au vizitat și sediul administrației municipale. Gazdă le-a fost primarul orașului.

”La Primăria Municipiului Sighetu Marmației am avut bucuria de a primi vizita tinerilor japonezi participanți la Workshopul de muzică japoneză, un proiect în care am avut onoarea de a fi parteneri și care ne-a oferit prilejul unei întâlniri autentice cu cultura și tradițiile nipone”, a spus Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației. Tinerii au susținut, zilele trecute, la Extensia Sighet a Universității Babeș-Bolyai, un moment artistic dedicat muzicii tradiționale japoneze, oferind celor prezenți o experiență deosebită, iar după reprezentație, participanții au avut posibilitatea de a încerca diferite instrumente muzicale japoneze și de a descoperi, într-un mod direct și autentic, frumusețea și profunzimea artei nipone. ”Pentru noi, acest eveniment reprezintă și o expresie a excelentei colaborări pe care Primăria Municipiului Sighetu Marmației o are cu Extensia Sighet a Universității Babeș-Bolyai și cu Centrul Cultural Japonez al UBB Cluj-Napoca. Le mulțumesc domnului Yusuke Sumi, directorul Centrului Cultural Japonez al UBB Cluj și UBB Iași, domnului Marin Ilieș, directorul Extensiei Sighet a UBB Cluj Napoca, pentru excelenta colaborare și implicare, precum și Asociației Schimbului Cultural Shizuoka-România, pentru contribuția la consolidarea legăturilor culturale dintre România și Japonia”, a completat primarul. Dincolo de muzică și de frumusețea tradițiilor japoneze, acești tineri au oferit o lecție impresionantă de disciplină, respect, seriozitate și implicare. Sunt valori care trec dincolo de granițe și culturi și care ne apropie unii de ceilalți. Ei au adus, pentru câteva zile, o parte din spiritul Japoniei mai aproape de Sighetu Marmației.