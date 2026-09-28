Ziua Europeană a Limbilor la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă”

Ziua Europeană a Limbilor a devenit, în acest an, un prilej de întâlnire simbolică între culturi, tradiții și moduri diferite de a comunica pentru elevii Liceului Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vişeu de Sus. Prin participarea la proiectul educațional internațional „Europe Speaks 2026″, elevii claselor a XI-a E și a XI-a F au transformat învățarea limbilor într-o experiență vie, creativă și profund europeană.

Activitățile, coordonate de prof. Ileana Coman, au urmărit să le ofere elevilor posibilitatea de a descoperi diversitatea lingvistică a Europei, dar și să înțeleagă faptul că fiecare limbă reprezintă mai mult decât un simplu instrument de comunicare. În spatele fiecărui cuvânt se află o cultură, o istorie, o identitate și un anumit mod de a privi lumea. Pe parcursul proiectului, elevii au realizat activități creative, au transmis me­saje în diferite limbi europene și au explorat elemente reprezentative pentru cultura și identitatea mai multor popoare. Comunicarea, cooperarea și curiozitatea au devenit astfel principalele instrumente ale unei lecții desfășurate dincolo de limitele tradiționale ale clasei.

Participarea la proiectul internațional „Europe Speaks 2026″ a încurajat totodată dialogul intercultural și respectul față de diversitate. Elevii au avut ocazia să conștientizeze că diferențele lingvistice nu reprezintă bariere, ci adevărate punți de legătură între oameni.

Într-o Europă în care conviețuiesc numeroase limbi și culturi, capacitatea de a comunica și de a respecta identitatea celuilalt devine o competență esențială. Tocmai de aceea, Ziua Europeană a Limbilor reprezintă mai mult decât o sărbătoare simbolică: este o invitație adresată tinerilor de a învăța, de a descoperi și de a privi diversitatea ca pe o bogăție. Prin entuziasmul, creativitatea și implicarea lor, elevii claselor a XI-a E și a XI-a F au demonstrat că educația europeană se construiește prin experiențe autentice, prin colaborare și prin deschiderea către ceilalți.

Experiența „Europe Speaks 2026″ rămâne astfel o frumoasă lecție despre prietenie, comunicare și apartenență europeană, confirmând un adevăr simplu, dar esențial: Europa vorbește în multe limbi, dar valorile dialogului, respectului și prieteniei sunt universale.