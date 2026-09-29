695 de copii separați de părinți pentru interesul superior al copilului în primele şase luni din an

Potrivit datelor înregistrate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, la sfârșitul trimestrului II al anului 2026, în județul Maramureș erau 695 de copii separați de părinți, beneficiind de măsuri de protecție și servicii adaptate nevoilor fiecăruia.

”Cea mai mare parte a copiilor beneficiază de soluții de tip familial. Astfel, 304 copii se aflau la asistenți maternali angajați ai DGASPC Maramureș, 237 de copii erau în îngrijirea rudelor, iar 21 de copii se aflau în alte familii sau la alte persoane. În același timp, 121 de copii beneficiau de servicii de tip rezidențial ale DGASPC Maramureș, iar 12 copii se aflau în servicii de tip rezidențial furnizate de organizații private autorizate. În ceea ce privește cauzele separării, datele aferente cazurilor active la sfârșitul trimestrului II 2026 indică abuzul și neglijarea – 292 de cazuri drept principala categorie înregistrată. Alte situații care au stat la baza separării au fost dizabilitatea părinților – 77 de cazuri, dispariția părinților – 46 de cazuri, sărăcia – 44 de cazuri, decesul părinților – 17 cazuri, părinții decăzuți din drepturi – 4 cazuri, dizabilitatea copilului – 2 cazuri, precum și alte cauze – 213 cazuri”, au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Aceste date reflectă diversitatea și complexitatea situațiilor în care copiii ajung să fie separați de părinți. În spatele fiecărei situații se află însă o nevoie individuală de protecție, siguranță și stabilitate, iar intervenția specialiștilor este orientată către identificarea soluției adecvate pentru fiecare copil. DGASPC Maramureș urmărește ca fiecare măsură de protecție să fie stabilită în funcție de nevoile și particularită­țile copilului, cu respectarea interesului său superior.

”În funcție de situația fiecărei familii, sunt avute în vedere măsuri de sprijin, evaluare și monitorizare, menținerea relațiilor cu familia, atunci când acestea sunt benefice și sigure pentru copil, precum și identificarea posibilităților de reintegrare în familie. Atunci când revenirea în familia naturală nu este posibilă în condiții adecvate, sunt asigurate alternative de îngrijire care să ofere copilului un mediu sigur, stabil și apropiat nevoilor sale. Un rol important îl are și prevenirea separării copilului de familie, prin intervenții menite să sprijine părinții și familiile aflate în dificultate și prin colaborarea cu autoritățile locale și celelalte instituții implicate în protecția copilului. Obiectivul este ca dificultățile cu care se confruntă o familie să fie identificate și abordate cât mai devreme, astfel încât copilul să poată rămâne, atunci când condițiile o permit și este în beneficiul său, în mediul familial”, au mai explicat oficialii instituției.

Durata medie a separării diferă în funcție de forma de protecție în care se află copilul. Pentru copiii aflați la rude, aceasta este de 65 de luni, iar pentru cei aflați în alte familii sau la alte persoane, de 71 de luni. În cazul copiilor aflați la asistenți maternali angajați ai DGASPC Maramureș, durata medie a separării este de 60 de luni. Pentru copiii aflați în servicii rezidențiale ale DGASPC Maramureș, media este de 46,37 luni, iar pentru cei aflați în servicii rezidențiale furnizate de organizații private autorizate, de 61,50 luni.