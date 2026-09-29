A gonit cu 168 km/h pe DN 1C și a refuzat recoltarea probelor de sânge

Un tânăr de 24 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști circulând cu 168 km/h pe DN 1C. Mai mult, testarea cu aparatul DrugTest a indicat prezența unei substanțe psihoactive, iar șoferul a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge.

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 septembrie, în jurul orei 03.00.

Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș desfășurau activități de control în trafic când aparatul radar a înregistrat viteza de 168 km/h a autoturismului condus de tânăr. Șoferul a fost oprit și testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând prezența în organism a unei substanțe psihoactive.

Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, însă a refuzat procedura.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările într-un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice de sânge.