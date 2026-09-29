A început noul an universitar • Într-o lume a globalizării, studenții, sfătuiți să rămână „oameni frumoși”, raportându-se la adevăratele valori

Studenții pășesc cu încredere în noul an universitar care a debutat ieri, 28 septembrie. Și la Centrul Universitar Nord Baia Mare a fost marcat momentul festiv în Aula Magna de pe strada Victor Babeș. Au participat decanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Anamaria Fălăuș, primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului, inspectorul școlar general, Ioan Muntean din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, managerul Muzeului Județean de Etnografie, Monica Mare, managerul revistei de cultură „Nord Literar”, Dana Gagniuc-Buzura și o bursieră Fulbright, Deniza Toma, din Statele Unite ale Americii, Arizona.

Dacă anul trecut, începutul anului universitar a fost marcat de protestele studenților, de data aceasta a fost liniște. Tinerii susțin că nu li s-au rezolvat nemulțumirile, așa că încă mocnește conflictul.

„Am început anul universitar cu aceleași nemulțumiri. Au fost discuții, dar rezultate palpabile nu prea mai sunt, mai durează până să ajungem acolo. De exemplu, nu s-a rezolvat cuantumul burselor, nu s-a rezolvat și măsura privind acordarea burselor pe parcursul întregului an calendaristic, mai ales în cazul burselor sociale. Pentru că e clar că un caz social are nevoie de bursă și în vacanță”, a spus Sebastian Covaci, liderul Ligii Studenților „Pintea Viteazul” din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare.

Bobocii sunt puțin mai optimiști decât ceilalți colegi ai lor. „Am emoții la început de an universitar. Sper să devin mai sociabilă, să îmi fac prieteni și să învăț limbi străine pentru că îmi plac mult. Voi fi studentă la engleză-germană”, a mărturisit Ryana Botar.

Într-o societate în care se pune tot mai mult accent pe Inteligența Artificială, e chiar surprinzător că tinerii mai vor să aprofundeze disciplinele umane. De aceea, studenții au primit îndemnul de a nu uita valorile, tradițiile, credința.

„Ați ales să fiți studenți la Filologie, la Litere într-o perioadă și într-o societate în care banul primează și în care întrebarea perpetuă este: ce nevoie avem de literatură când avem Inteligența Artificială? Ce nevoie avem de limbi străine când traducerile automate ating perfecțiunea, ce nevoie avem de tradiții, de obiceiuri, credințe? Toate sunt desuete. Și totuși, voi, cei de aici ați ales să o faceți. Vă mulțumim! Și vă respect pentru alegerea făcută și pentru că în continuare cred că lumea asta așa cum e ea, mai rezistă, mai funcționează pentru că mai sunt oameni frumoși, oameni întregi, tradiții vii, întâlniri memorabile ca cea de azi. Vă mulțumesc că ne-ați ales, că faceți parte din povestea noastră”, a spus conf. univ. dr. Anamaria Fălăuș, decanul Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare.

Același sfat l-au primit tinerii și din partea Preasfințitului Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului. „Globalismul înseamnă fără Dumnezeu, fără familie, fără rădăcini, fără credință, fără limbă, fără cultură, omul planetar, dacă se poate robot. Care să nu aibă niciun fel de dependență de nimeni: nici de mama, nici de tata, de soț sau soție, să fie totul robotizat. Aici este problema. Dacă știi să discerni și să alegi, să nu ne lăsăm să fim robotizați, automatizați, să fim oameni liberi. Dacă pe verticală ai legătură cu Dumnezeu, cu cerul, și nu rupi legătura cu cerul și pe orizontală îți iei cele mai bune modele și practice de urmat și citești câteva cărți și din rețelele sociale iei tot ce e bun, dacă știi să alegi în viață atunci ai toate șansele să devii o speranță pentru familie, comunitate, facultate”.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a completat. „Voi, cei care ați intrat aici, sunt ferm convins că vreți să duceți mai departe în primul rând limba noastră, credința noastră, să duceți mai departe valorile noastre naționale. Este foarte important într-o lume a globalizării să știm cine suntem și încotro mergem. Cine sunt strămoșii noștri, de unde venim…”.