Acțiuni pentru siguranța elevilor, în Baia Mare și Sighetu Marmației

Polițiștii maramureșeni au desfășurat, luni, 28 septembrie, mai multe activități pentru siguranța elevilor și a preșcolarilor din Baia Mare și Sighetu Marmației.

În Sighetu Marmației, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au fost prezenți la Liceul Tehnologic Marmația și la Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, unde au desfășurat activități de informare și prevenire.

În același timp, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, Serviciului Criminalistic și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au făcut controale în zona unităților de învățământ, pentru prevenirea faptelor penale și a abaterilor. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei.

Activități de informare au avut loc și în Baia Mare. Polițiștii Biroului Siguranța Școlară s-au întâlnit cu elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” și cu aproximativ 50 de copii de la Grădinița „Step by Step”.

Copiii și elevii au discutat cu polițiștii despre situațiile de risc, influența anturajului, comportamentele care îi pot pune în pericol și modul în care pot evita situațiile în care ar putea deveni victime ale unor infracțiuni.

La grădiniță, cei mici au aflat că, pe lângă regulile pe care le respectă acasă și la grădiniță, există și reguli care trebuie respectate în societate pentru a fi în siguranță.

Polițiștii i-au încurajat pe copii să fie responsabili și să ceară ajutorul unui adult de încredere atunci când se confruntă cu o situație dificilă. Acțiunile au beneficiat și de sprijinul jandarmilor maramureșeni.