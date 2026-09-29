ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

SC AC HELCOR SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 50, județul Maramureș, titular al proiectului „Extindere fabrică de medicamente”, amplasat în municipiul Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 62, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș, din municipiul Baia Mare, str. Iza, nr.1A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmmm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș.