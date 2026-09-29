Bărbat cu un cuțit, surprins într-un centru comercial din Baia Mare

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost depistat de jandarmi, sâmbătă seara (26 septembrie), într-un centru comercial din Baia Mare, după ce a fost văzut cu un cuțit ascuns în mâneca hainei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22.00, când un echipaj al Jandarmeriei Maramureș a fost solicitat să intervină într-un magazin din centrul comercial. La sosirea jandarmilor, aceștia l-au identificat pe bărbat, l-au imobilizat și l-au condus la sediul Poliției Municipiului Baia Mare.

În timpul verificărilor, bărbatul le-a spus jandarmilor că își cumpărase cuțitul din magazin și că nu intenționa să îl folosească pentru a face rău cuiva.

Jandarmii au întocmit documentele necesare și le-au predat polițiștilor din Baia Mare, care vor continua verificările și vor dispune măsurile legale care se impun.