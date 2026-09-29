Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat, în perioada 27–28 septembrie, controale la Festivalul Internațional Ecvestru „Frumusețe Cabalină”, organizat în Baia Mare.

Acțiunea a avut ca scop verificarea modului în care sunt respectate regulile privind protecția și bunăstarea animalelor, precum și asigurarea desfășurării în siguranță a evenimentului.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.500 de lei. Totodată, oamenii legii au deschis un dosar penal după ce au identificat un cal despre care verificările în bazele de date au arătat că ar fi fost abatorizat la o dată anterioară.

Dosarul vizează infracțiunile de fals intelectual, uz de fals și uciderea animalelor cu intenție.