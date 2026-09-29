În Fărcașa – un nou pas important în competiția Sat European de Tineret

Tinerii din Fărcașa au participat, la finele săptămânii trecute, la un apel online alături de coordonatorii European Youth Village și de reprezentanții tuturor comunelor finaliste, care luptă pentru titlul de Sat European de Tineret 2027. Comuna maramureșeană este în competiție.

În cadrul întâlnirii, au aflat mai multe despre etapa a doua a candidaturii și despre ceea ce va urma. Discuțiile s-au concentrat pe motivația grupului de tineri, implicarea cât mai multor tineri din comunitate, obiectivele și activitățile propuse pentru anul 2027, colaborarea cu autoritățile și partenerii locali, dar și pe ceea ce va rămâne în comunitate după încheierea anului de titlu. Pentru tinerii din Fărcașa, întâlnirea a însemnat o direcție mai clară, idei noi și mai multă motivație pentru a continua munca începută. Candidatura pentru Sat European de Tineret 2027 nu este doar despre un titlu, ci despre construirea unui proiect al întregii comunități de tineri din comuna Fărcașa – un proiect prin care ideile, energia și implicarea lor să se transforme în inițiative concrete și durabile.