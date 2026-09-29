Mașină căutată de autoritățile olandeze, descoperită la frontiera din Sighet

Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Olanda pentru a fi confiscat. Mașina, în valoare de 105.000 de lei, a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

Descoperirea a fost făcută luni, 28 septembrie, în jurul orei 19.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației. La control s-a prezentat un cetățean ucrainean, în vârstă de 39 de ani, care conducea un autoturism cu numere de înmatriculare eliberate de autoritățile olandeze.

Polițiștii de frontieră au verificat documentele mașinii și pe cele ale șoferului. În urma verificărilor, aceștia au constatat că autoturismul figura cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze în 2 septembrie 2026, cu mențiunea „bun căutat pentru a fi confiscat”.

Mașina a fost oprită de la circulație și indisponibilizată la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.

În acest caz sunt continuate cercetările sub aspectul săvâr­șirii infracțiunii de tăinuire. La finalul verificărilor urmează să fie luate măsurile legale care se impun.