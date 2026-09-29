Natasha Hojda obține o nouă victorie la Cupa ”Iuliu Hațieganu”

Sportivii TC Star Baia Mare au obținut o nouă performanță la Cupa ”Iuliu Hațieganu”, care a avut loc sâmbătă în Cluj. Natasha Hojda a reușit a doua victorie consecutivă, dominând turneul și câștigând toate meciurile la categoria portocaliu fete. La rândul său, Mateo Pocol s-a clasat pe locul II, la categoria portocaliu băieți, singura înfrângere suferită fiind cea din finală.

”La turneul cu cea mai numeroasă participare la portocaliu, 10 la fete și 14 la băieți, Natasha și Mateo au avut un traseu impecabil până în finale, numai cu victorii. Dacă Natasha a câștigat și finala, arătând o siguranță și o maturitate în joc, nelăsând deloc impresia că ar avea vreo problemă, la băieți, Mateo a trebuit să se recunoască învins în finală, neavând ce să-i reproșez pentru că băiețelul cu care a jucat a prestat un joc foarte bun. Totuși nu pot să nu remarc faptul că în grupă l-a bătut, dar niciun meci nu seamănă cu celălalt, am mai trecut prin asta. Sunt foarte mulțumit de rezultatele lor și privim cu încredere spre viitor”, a declarat Dan Dănescu, antrenor TC Star Baia Mare.