Noi proiecte pentru dezvoltarea comunei Bârsana

Administrația locală din Bârsana a obținut finanțare nerambursabilă pentru două noi proiecte de investiții. Acestea sunt în domeniul educației și cel al managementului integrat al deșeurilor.

”Continuăm să aducem fonduri europene pentru Bârsana. Am semnat contractele de finanțare pentru două noi proiecte importante pentru comună, finanțate prin fonduri europene, respectiv AFIR și GAL Mara-Gutîi”, a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana. Primul proiect se referă la amenajarea curții școlii cu clasele primare din Bârsana din centrul localității noastre, un obiectiv mult așteptat de către cei mici. După ce școala a fost modernizată și dotată complet cu mobilier și echipamente prin PNRR, continuă investițiile și în spațiul exterior. Proiectul prevede: amenajarea unui teren de sport; pavarea curții; amenajarea spațiilor verzi. Cel de-al doilea proiect vizează achiziția de echipamente pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Comuna Bârsana, o investiție importantă pentru un mediu mai curat și pentru o gestionare mai eficientă a deșeurilor. ”Pentru noi, fiecare oportunitate de finanțare europeană reprezintă o șansă de a realiza lucruri concrete pentru comunitate. Vom continua să accesăm fondurile disponibile și să transformăm proiectele în investiții pentru Bârsana”, a completat primarul.