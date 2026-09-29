Protest inedit • Elevii au venit la cursuri îmbrăcați în negru

Elevii din întreaga țară au venit ieri, 28 septembrie, îm­brăcați în negru la școală. Și în Maramureș, elevii s-au conformat recomandării făcute de Consiliul Județean al Elevilor.

Practic, a fost un protest împotriva proiectului de lege care introduce uniformele obligatorii în în­vă­ță­mântul de stat. Președintele Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, Luca-Emanuel Rus, afirmă că elevii sunt cu atât mai supărați cu cât în ultima perioadă nu se mai ține cont de părerea lor. De altfel, nici profesorii, nici părinții nu mai sunt ascultați, la fel cum s-a întâmplat și în cazul burselor școlare, afirmă liderii elevilor. „De exemplu, bursele de merit sunt acordate la 15% din efectivul unei clase, cu condiția ca media minimă să fie 9. Ajung elevi de la licee de elită cu medii de 9.50 care nu pot încasa bursă de merit, dar elevi cu media 9 de la licee mai slabe beneficiază de acest beneficiu”, au mai arătat reprezentanții elevilor.