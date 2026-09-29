Restaurarea Castelului Pocol, un proiect cu multe provocări

Lucrările de a reda faima de altă dată unei clădiri emblematice a orașului sunt în plină desfășurare. Însă provocările cu care se confruntă constructorul sunt mari. Chiar și în aceste condiții, autoritățile speră ca proiectul să fie dus la bun sfârșit, iar până la mijlocul anului viitor Castelul Pocol să fie restaurat.

”Avem parte de un proiect complex, foarte greu de realizat, extrem de migălos, care se apropie de 50%, grad de execuție. Emoțiile surpării au trecut, lucrările de consolidare sunt pe final, în prezent se lucrează la schimbarea acoperișului, tencuieli și instalații interioare, iar în aproximativ o lună va urma montatul tâmplăriei și cele mai vizibile lucrări, cele de finisaje interioare. Constructorul promite că până la mijlocul anului viitor întreaga lucrare va fi terminată, iar băimărenii și nu numai se vor putea bucura de un simbol renăscut mulți ani de acum înainte”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare. Primăria a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Restaurare, Reabilitare Casa Pocol și Amenajare ca și Centru Cultural”, în luna octombrie 2024. Este o investiție majoră, în valoare de aproape 23 de milioane de lei. Proiectul, practic, urmărește restaurarea completă a Casei Pocol și transformarea sa într-un centru cultural de referință pentru municipiu. Lucrările au început în luna octombrie 2025.