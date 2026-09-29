Serviciul de îngrijire la domiciliu în Târgu Lăpuș este funcțional

ASSOC a obținut licența de funcționare provizorie pentru serviciul de îngrijire la domiciliu destinat persoanelor vârstnice din Târgu Lăpuș și din localitățile aparținătoare orașului.

”Este primul pas pentru ca sprijinul să poată ajunge efectiv la oamenii care au nevoie de el și chiar dacă are, mai degrabă, un rol pur administrativ, fără parcurgerea lui nu s-ar putea face nimic. În perioada următoare, echipe formate din asistent social, psiholog, asistent medical, kinetoterapeut și îngrijitor vor putea merge la domiciliul persoanelor vârstnice ca să le ofere servicii adaptate nevoilor fiecăruia. Pentru unii beneficiari, ajutorul va însemna sprijin în activitățile de zi cu zi, iar pentru alții, monitorizarea stării de sănătate, recuperare, consiliere sau sprijin social, iar pentru vârstnicii din comunitățile lăpușene, unde accesul la servicii sociale și de asistență nu sunt facile, reprezintă un beneficiu”, au declarat reprezentanții Asociației ASSOC.

Obținerea licenței a presupus parcurgerea etapelor legale necesare pentru funcționarea serviciului social, în acest sens fiind obținute avizele Direcției de Sănătate Publică Maramureș și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș. Documentația completă a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care, în urma evaluării, a fost emisă licența de funcționare provizorie, valabilă pentru o perioadă de șase luni.

Serviciul este dezvoltat în cadrul proiectului „Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș”, implementat de Primăria Orașului Târgu Lăpuș, în parteneriat cu asociația noastră.

”De acum, începe partea care contează cel mai mult, adică întâlnirea cu oamenii, evaluarea nevoilor lor și construirea unui plan individualizat pentru fiecare beneficiar”, au concluzionat oficialii ASSOC