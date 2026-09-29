Șofer fără permis, cu alcoolemie de 1,70 mg/l

Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital, duminică după-amiază, după ce a provocat un accident rutier pe strada Libertății din Cavnic. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, acesta nu avea permis de conducere și consumase alcool.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17.30. Din primele verificări, bărbatul conducea un autoturism când a pierdut controlul volanului, a lovit un parapet metalic, iar apoi mașina a fost proiectată într-un imobil.

În urma impactului, șoferul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. La spital i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au constatat și că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru luarea măsurilor legale.

Accident cu două motociclete în Pasul Gutâi

Un accident rutier în care au fost implicate două motociclete și un autoturism s-a produs duminică după-amiază (26 septembrie), în Pasul Gutâi. Doi motocicliști au fost răniți și transportați la spital.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14.00, pe DN 18. Potrivit primelor verificări ale Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, un tânăr de 26 de ani conducea o motocicletă, iar într-o curbă nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Acesta ar fi ajuns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism.

În urma impactului, motocicleta tânărului a fost proiectată într-o altă motocicletă.

Cei doi conducători ai motocicletelor au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toți conducătorii vehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Fără permis, băut și cu numere false

Un bărbat de 34 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în trafic, în noaptea de duminică spre luni, pe o stradă din Sighetu Marmației. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe nereguli.

Mașina a fost oprită în jurul orei 1.30, pe strada Șugău. Polițiștii au constatat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Verificările au mai arătat că autoturismul era neînmatriculat, iar plăcuțele de înmatriculare montate pe acesta fuseseră atribuite unui alt autovehicul.

Situația s-a complicat după testarea cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Doi șoferi, prinși băuți la volan

Doi conducători auto au fost depistați de polițiști, duminică, 27 septembrie, în timp ce conduceau autoturisme după ce consumaseră alcool. Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au depășit 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 9.30, în localitatea Copalnic. Polițiștii Serviciului Rutier au oprit un autoturism după ce aparatul radar a indicat viteza de 105 km/h. La volan se afla un bărbat de 33 de ani. Pentru că polițiștii au observat că acesta mirosea a alcool, l-au testat cu etilotestul. Rezultatul a fost de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În aceeași zi, polițiștii din Borșa au oprit pentru verificări un autoturism pe strada Vasile Alecsandri. Conducătorul auto, un bărbat de 43 de ani, a fost testat, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Zeci de mașini verificate într-o acțiune „Blocada”

Polițiștii din Baia Mare au desfășurat, în noaptea de 28 septembrie, o acțiune de tip Blocada, pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței în trafic.

În intervalul 23.00–01.00, polițiștii au oprit și verificat 54 de autoturisme. În urma controalelor, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 1.000 de lei. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Maramureș.