Spectacolul aniversar al Asociației Esperando, care a marcat 25 de ani de activitate, a reunit un public numeros la Teatrul Municipal Baia Mare. Chiar dacă ploaia deasă a început să cadă cu puțin timp înainte de începerea spectacolului, ea nu i-a oprit pe cei care au dorit să fie alături de persoanele cu nevoi speciale și să le transmită susținerea și încurajarea lor.
”A fost o seară care a venit ca o încununare a celor 25 de ani de activitate pe care îi celebrăm. O seară despre emoție și recunoștință, despre povești de viață, despre bucuria reușitei și a revederii, despre oameni frumoși și mai presus de toate, despre OAMENI și despre VIAȚĂ. Chiar dacă emoțiile și-au făcut loc printre artiștii serii, în spatele cortinei era veselie, iar pe scenă, poveștile, trăirile și experiențele persoanelor cu dizabilități psihomotorii au prins formă și sens într-un mod firesc și autentic. Tot efortul era dat uitării și se trăia clipa, iar asta a ajuns, cu siguranță, și la public, care, la final, i-a răsplătit cu ropote de aplauze. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am trăit la eveniment, alături de toți cei prezenți”, au declarat reprezentanții Asociației Esperando.
Spectacolul aniversar al Asociației Esperando, de pe scenă în amintiri
Spectacolul aniversar al Asociației Esperando, care a marcat 25 de ani de activitate, a reunit un public numeros la Teatrul Municipal Baia Mare. Chiar dacă ploaia deasă a început să cadă cu puțin timp înainte de începerea spectacolului, ea nu i-a oprit pe cei care au dorit să fie alături de persoanele cu nevoi speciale și să le transmită susținerea și încurajarea lor.