Spectacolul aniversar al Asociației Esperando, de pe scenă în amintiri

Spectacolul aniversar al Asociației Esperando, care a marcat 25 de ani de activitate, a reunit un public numeros la Teatrul Municipal Baia Mare. Chiar dacă ploaia deasă a început să cadă cu puțin timp înainte de începerea spectacolului, ea nu i-a oprit pe cei care au dorit să fie alături de persoanele cu nevoi speciale și să le transmită susținerea și încurajarea lor.

”A fost o seară care a venit ca o încununare a celor 25 de ani de activitate pe care îi celebrăm. O seară despre emoție și recunoștință, despre povești de viață, despre bucuria reușitei și a revederii, despre oameni frumoși și mai presus de toate, despre OAMENI și despre VIAȚĂ. Chiar dacă emoțiile și-au făcut loc printre artiștii serii, în spatele cortinei era veselie, iar pe scenă, poveștile, trăirile și experiențele persoanelor cu dizabilități psihomotorii au prins formă și sens într-un mod firesc și autentic. Tot efortul era dat uitării și se trăia clipa, iar asta a ajuns, cu siguranță, și la public, care, la final, i-a răsplătit cu ropote de aplauze. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am trăit la eveniment, alături de toți cei prezenți”, au declarat reprezentanții Asociației Esperando.