Victorie pentru ACS Strategic Baia Mare, într-un decor de poveste

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Colonia Pictorilor din Baia Mare a găzduit, sâmbătă, 26 septembrie, o nouă rundă din cadrul Diviziei B de șah 2026 – Seria 6 Maramureș. Într-un decor aparte, printre lucrările de artă ale cunoscutului spațiu cultural băimărean, piesele de șah au ocupat mesele de joc, iar concentrarea sportivilor a fost maximă.
ACS Strategic Baia Mare s-a întâlnit cu Academia de Șah Maramureș, într-o confruntare echilibrată, în care fiecare partidă a avut importanța ei. Pentru ACS Strategic au evoluat Ionuț Alexandru Iuga, Amrit Kumar și Alex Chira, alături de mentorul echipei, Paul Casangiu.
La finalul rundei, ACS Strategic Baia Mare și-a adjudecat victoria cu 2,5 puncte, după trei remize și o victorie obținute în fața reprezentanților Academiei de Șah Maramureș.
Meciurile au fost disputate, iar diferența s-a făcut la fiecare mutare. Succesul obținut confirmă forma bună a echipei și interesul tot mai mare pentru șah în Baia Mare.
Pentru ACS Strategic Baia Mare urmează noi partide în competiție, echipa continuându-și parcursul în Divizia B. Șahiștii băimăreni speră să păstreze aceeași determinare și să obțină noi rezultate bune.

Michael Kors

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