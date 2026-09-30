65 de animale sterilizate în campania din Coaș

Campania de sterilizări realizată de Asociația Fight for Animals în Coaș a fost un succes. În total, 65 de animăluțe au fost sterilizate.

”Am fost la Coaș, acolo unde schimbarea începe prin fapte. Am avut o zi lungă, dar rezultatul ne dă putere să mergem mai departe: 65 de animale sterilizate într-o singură zi. Împreună prevenim suferința înainte ca ea să înceapă. Sterilizarea înseamnă mai puțini pui nedoriți, mai puține abandonuri și, în timp, mai puțină suferință”, a declarat Paul Oșan, președintele Asociației Fight for Animals.