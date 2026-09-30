Amenzi de 635.000 lei date de Garda de Mediu Maramureș în Ardusat

De -
0
10

Inspectorii Comisariatului Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu au efectuat verificări la mai mulți operatori economici din Ardusat, ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor referitoare la disconfortul olfactiv din localitatea. În urma controalelor, au fost date amenzi de 635.000 lei.

„Pentru a verifica aspectele semnalate și a asigura respectarea legislației de mediu, comisarii noștri au desfășurat o serie de verificări riguroase. Au fost efectuate 6 controale la fața locului pentru verificarea surselor de poluare și a modului de gestionare a activităților cu impact olfactiv, la operatorii economici care desfășoară activitățile cod CAEN Rev2 – 1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii și cod CAEN 0146 creșterea porcinelor, respectiv verificarea modului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitate. Au fost aplicate 5 amenzi contravenționale operatorilor economici care nu au respectat prevederile autorizațiilor de mediu/autorizației integrate de mediu și legislația de mediu în vigoare. Valoarea totală a sancțiunilor a fost 635.000 lei”, au precizat reprezentanții instituției. De asemenea, a fost notificată Direcția Județeană de Mediu Maramureș privind derularea procedurii de suspendare a autorizațiilor de mediu deținute și au fost sesizate organele de cercetare penală pentru faptele de natură penală constatate.

Michael Kors

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.