Bărbat reținut, după ce a fost prins de două ori la volan fără permis

Un bărbat de 66 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins de două ori conducând un autoturism, deși nu deține permis de conducere.

Prima oprire a avut loc marți, 29 septembrie, în jurul orei 17.00, în Tăuții de Sus. Polițiștii din Baia Sprie au oprit pentru control un autoturism, iar verificările au arătat că șoferul nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii i-au deschis dosar penal și i-au atras atenția că nu mai are voie să conducă pe drumurile publice.

Doar două ore mai târziu, polițiștii au oprit din nou aceeași mașină, de această dată pe strada Forestierilor din Baia Sprie. La volan se afla același bărbat, care a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

În urma cercetărilor și a probelor strânse, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

El urmează să fie prezentat instanței, care va decide ce măsură preventivă va fi luată în continuare.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.