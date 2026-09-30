Dezbateri aprinse pe tema amplasării vechiului Arc Solar din Baia Mare

În urmă cu circa trei săptămâni, primarul municipiului a lansat, în spațiul public, o provocare: să afle părerea băimărenilor cu privire la locul în care ar trebui să fie amplasat un simbol al orașului – vechiul Arc Solar, sau „Spânzurătoarea” din zona Buclă, cum era cunoscut de toată lumea.

Însă în spațiul public a început o adevărată dezbatere, cu păreri pro și contra, pe această temă. Pentru a tempera spiritele celor angrenați în discuțiile contradictorii, edilul Băii Mari a venit cu câteva lămuriri: „Ca urmare a diferitelor materiale care circulă de câteva zile în presă și pe internet, mă văd nevoit să fac un anunț scurt și la obiect. Viitorul Arc Solar al sculptorului Ioan Marchiș nu va fi amplasat pe Câmpul Tineretului și nu s-a pus vreo secundă problema de a accepta o astfel de soluție pentru reintegrarea operei în spațiul urban. Posibilele locații vor fi anunțate public, oficial și din timp, astfel încât băimărenii să vadă și să cunoască proiectul înainte de a putea să luăm, împreună, o decizie”, a explicat Doru Dăncuș.