Joi, 1 octombrie, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, la Mănăstirea Rohița-Boiereni va fi hram. În mijlocul credincioșilor va veni Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului.
Programul slujbelor va fi următorul: 7.30 – Sfințirea apei; 8 – Taina Sfântului Maslu; 9 – Sfânta Liturghie arhierească.
Hram la Mănăstirea Rohița
Joi, 1 octombrie, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, la Mănăstirea Rohița-Boiereni va fi hram. În mijlocul credincioșilor va veni Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului.