În curând, începe demolarea Pieței Izvoarele, pentru reconstrucția ei

Consilierii locali băimăreni au întreprins ultimul demers pentru a putea începe efectiv lucrările de modernizare a Pieței Izvoarele. Au aprobat procedura de expropriere a construcțiilor amplasate acolo.

„Am făcut un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea Pieței Izvoarele. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de luni, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind exproprierea, pentru cauză de utilitate publică, a construcțiilor din Piața Izvoarele. Pe scurt, încheiem o dată și pentru totdeauna situația pe care o aveam aici și ne pregătim de începerea lucrărilor. Toți ceilalți pași au fost parcurși. Am găsit banii necesari pentru a realiza acest obiectiv de investiții și, mai mult, am semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată. Avem un câștigător declarat, dar raportul procedurii a fost contestat. Estimăm totuși că în cel mult 30 de zile vom avea o soluție definitivă și vom putea semna contractul. Singura condiție rămasă pentru accesarea finanțării și începerea lucrărilor era să avem terenul liber de sarcini. Acesta este motivul pentru care nu mai putem amâna. În iulie am aprobat demararea procedurilor de expropriere, iar acum am făcut pasul următor. Valoarea despăgubirilor, stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, este de 5.673.538,20 lei. Suma va fi alocată din bugetul local și virată în 60 de zile într-un cont deschis pe numele municipiului, la dispoziția proprietarilor. Dacă totul merge conform planului, estimez că spre finalul anului, după ce se încheie sezonul mai intens pentru producători și comercianți, ne vom putea apuca de treabă. Mai precis, începem demolarea și intrăm efectiv în execuția proiectului care va transforma această zonă, astăzi una care nu ne face cinste, într-o piață modernă, la standarde europene, așa cum ne dorim și așa cum merităm”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.