Noul bloc destinat medicilor se va finaliza anul viitor la Borșa

Blocul ANL destinat medicilor din Borșa a trecut de etapa cea mai grea. Fundațiile și rețelele de utilități sunt deja realizate, iar în perioada următoare se va turna placa de beton peste fundații. Apoi se va continua cu zidăria celor 5 niveluri.

„Îmi doresc ca medicii care aleg să vină la Borșa să găsească aici, nu doar un loc de muncă, ci și condiții bune pentru a trăi și a-și construi un viitor. În toamna anului viitor, noii medici care vor veni la Borșa vor putea beneficia, în regim de închiriere, de apartamente noi, complet mobilate și dotate cu facilități moderne, la standarde cât mai bune. Pentru mine, această investiție înseamnă mai mult decât construirea unui bloc, înseamnă să creăm condiții pentru atragerea și păstrarea medicilor în oraș și, mai presus de toate, să investim în sănătatea și în viitorul borșenilor. Pentru că atunci când investim în medici, investim direct în oameni. Iar sănătatea comunității noastre merită cele mai bune condiții”, a declarat Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.