Peste 12 metri cubi de lemn, confiscați la Săpânța și Sarasău

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Sighetu Marmației, au făcut, în perioada 24-29 septembrie, mai multe controale pentru verificarea transporturilor de material lemnos.

Marți, 29 septembrie, în Săpânța, polițiștii au oprit trei autoturisme care transportau lemn. La volan se aflau trei bărbați, cu vârste între 43 și 48 de ani. Pentru cele trei transporturi, în total 3,61 metri cubi de lemn, nu existau avize de însoțire.

Alte două transporturi au fost verificate în 24 septembrie, tot în Săpânța. Cei doi șoferi, de 37 și 42 de ani, nu au putut prezenta documente pentru 4,8 metri cubi de material lemnos.

Tot în 24 septembrie, în Sarasău, polițiștii au oprit un ansamblu format din cap tractor și remorcă. Șoferul, un bărbat de 30 de ani, a prezentat un document potrivit căruia transporta lemn de foc.

Verificările făcute împreună cu specialiștii silvici au arătat însă că în camion se aflau 7,89 metri cubi de grinzi din lemn de molid, și nu lemn de foc, așa cum figura în acte.

Ansamblul auto a fost indisponibilizat, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic Sighetu Marmației.

Pentru transporturile fără documente, polițiștii au aplicat cinci amenzi, în valoare totală de 10.000 de lei.

De asemenea, au fost confiscați 8,41 metri cubi de material lemnos provenit din faptele contravenționale, predat Ocolului Silvic competent.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de material lemnos și pentru verificarea provenienței lemnului.