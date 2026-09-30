Un cer plin de bucurie în Țara Lăpușului: Începe Maramureș Balloon Fiesta

Cerul Maramureșului se pregătește să se îmbrace din nou în culori spectaculoase. În perioada 1 – 4 octombrie 2026, Țara Lăpușului devine gazda celei de-a XI-a ediții a evenimentului Maramureș Balloon Fiesta, o sărbătoare a zborului și a peisajelor uimitoare privite de sus. Timp de patru zile, zeci de baloane cu aer cald vor ridica spre văzduhul înalt, oferind celor prezenți momente de neuitat la fiecare răsărit și apus. Pe lângă zborurile ancorate și libere, tărâmul festiv va găzdui ateliere creative pentru copii, târguri cu mâncare tradițională gătită curat de localnici, muzică live și consacratul spectacol de lumini de la lăsarea serii. Joi, 1 octombrie, la ora 20, este programată ceremonia de deschidere a festivalului. Vineri, 2 octombrie, de la ora 8 este planificat zborul de dimineață. La 16.30 este anunțată a doua sesiune de zbor. Sâmbătă și duminică, 3 și 4 octombrie, de la 8.00 și 16.30 sunt programate zborurile. La 17.00 au loc zboruri ancorate pentru familii, iar de la 18.00 – display baloane cu aer cald.