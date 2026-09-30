Zid de sprijin în zona „Zăvoiul cel Mare” din Berbești, pentru siguranța zonei

O lucrare importantă pentru siguranța zonei și pentru protejarea terenurilor din vecinătatea râului Mara a fost realizată în localitatea Berbești, în zona cunoscută de săteni drept „Zăvoiul cel Mare”.

În cadrul intervenției realizate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș – Apele Române Someș-Tisa, au fost executate lucrări de decolmatare și reprofilare a albiei minore, lucrări de stabilizare și protecție a albiei pe o suprafață de aproximativ 800 mp, precum și consolidarea malului cu anrocamente pe o lungime de 107 metri. Această intervenție contribuie la stabilizarea malului, la îmbunătățirea condițiilor de scurgere a apei și, cel mai important, la protejarea terenurilor și a infrastructurii din zonă în perioadele cu debite mari. „Mulțumim reprezentanților Apelor Române Someș-Tisa și SGA Maramureș, în special directorului Andrei Enache, pentru această investiție necesară comunității noastre și pentru colaborarea în vederea protejării zonelor vulnerabile de pe cursul râului Mara”, au spus autoritatea publică a comunei Giulești.