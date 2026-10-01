236 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 236 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, cameristă hotel, casier, călcătoreasă lenjerie, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, confecționer-montator produse din lemn electricieni, lucrător comercial, lucrător gestionar, mecanic utilaj, muncitor piscicol, muncitori necalificați, patiser, secretar administrativ, vânzători, dar și agent de turism, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică, contabil, contabil-șef, expert achiziții publice, director vânzări, farmacist, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer electronist transporturi, telecomunicații, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager de zonă, medic stomatolog, referent resurse umane, specialist marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (42):

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (2)

• electrician în construcții (1)

• femeie de serviciu (2)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (10)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (12)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (1)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• paznic (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (78):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (2)

• ajutor bucătar (3)

• ambalator manual (7)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• brutar (10)

• cameristă hotel (2)

• casier (1)

• călcătoreasă lenjerie (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer produse textile (1)

• confecționer-montator produse din lemn (1)

• confecționer – montator structuri metalice pentru construcții (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (4)

• manipulant mărfuri (1)

• mecanic utilaj (1)

• muncitor piscicol (1)

• muncitor plantații și amenajare zona verde (4)

• operator fixator textile (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator universal – spălător textile și curățător chimic (1)

• ospătar (chelner) (3)

• patiser (10)

• secretar administrativ (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tapițer (4)

• tâmplar universal (2)

• ucenic (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (27):

• casier (1)

• cofetar (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• manager marketing (tarife, contracte, achiziții) (1)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• operator procesare text și imagine (1)

• ospătar (chelner) (2)

• reprezentant comercial (1)

• sortator produse (2)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tâmplar universal (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (33):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• agent de vânzări (3)

• barman (1)

• bucătar (1)

• casier (1)

• coafor (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• conducător activitate de transport rutier (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (11)

• manager general (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• ospătar (chelner) (1)

• secretară (3)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• vânzător (3)

Studii Profesionale – Școală Profesională (33):

• agent de securitate (3)

• bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer produse textile (3)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• fasonator mecanic (cherestea) (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (2)

• lăcătuș mecanic (2)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator universal – spălător textile și curățător chimic (1)

• ospătar (chelner) (2)

• sculer-matrițer (1)

• sudor (2)

• tâmplar universal (1)

• vânzător (3)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

• zugrav (1)

Studii Postliceale (4):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (1)

• asistent medical radiologie (1)

• reprezentant tehnic (1)

Studii Universitare (19):

• agent de turism (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (1)

• contabil (1)

• contabil-șef (2)

• expert achiziții publice (1)

• director vânzări (1)

• farmacist (2)

• inginer automatist (1)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• inginer electronist transporturi, telecomunicații (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de zonă (1)

• medic stomatolog (1)

• referent resurse umane (1)

• specialist marketing (2)