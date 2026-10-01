Aeroportul Internaţional Maramureş investeşte în realizarea unui parc fotovoltaic

A fost semnat contractul de finanțare pentru realizarea parcului fotovoltaic al Aeroportului Internațional Maramureș. Este un proiect de 21,7 milioane de lei, din care aproape 15,8 milioane de lei vin prin Fondul pentru Modernizare, iar diferența este asigurată prin Aeroportul Internațional Maramureș și Consiliul Județean Maramureș.

„Concret, vom construi o capacitate fotovoltaică de 2,5 MW și un sistem de stocare de 4,472 MWh. Energia produsă va putea fi folosită atât ziua, cât și noaptea, iar producția anuală estimată este de aproape 3.300 MWh. Asta ne va permite să acoperim aproape integral necesarul de energie pentru noul terminal, pentru echipamentele aeroportuare, pentru sistemele de control de securitate și pentru balizaj. După finalizarea proiectului tehnic, urmează licitația publică pentru execuție, iar lucrările propriu-zise vor avea un termen de maximum 8 luni”, au explicat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.

În această vară, la Aeroportul Internaţional Maramureş a fost inaugurat şi noul terminal, o investiţie de aproximativ 45 de milioane de euro, realizată din fonduri europene, din fonduri guvernamentale și cu contribuția Consiliului Județean Maramureș. Vechiul terminal fusese construit în anii ’60. Construcția noului terminal a început în urmă cu exact trei ani. În realitate, proiectul a însemnat derularea simultană a trei contracte majore: unul pentru construirea terminalului și alte două pentru dotarea acestuia cu echipamentele necesare funcționării.