Apar primele ciuperci de toamnă. Mare atenție!

În ciuda celor ce le vedeți pe site-urile de socializare, nu e mare ofertă de ciuperci de toamnă, deocamdată, în Maramureș.

Dar încep să apară. Cu-atât mai mult că sunt puține, „nu lăcomiți”, cum zice maramureșeanul. Primele observate, champignoanele din câmp. Nu vă apropiați de cele cu lamele albe ori cu urme galbene pe ele, lăsați-le acolo. Au început să apară și hribi, deocamdată cei de plop și mesteacăn, din familia Leccinum. La fel, mare atenție să nu aibă picățele albe pe pălăria roșie, acelea sunt Amanita muscaria și sunt halucinogene și puțin otrăvitoare. Atenție de asemenea la bureții porcești, sunt rău otrăvitori, arată a hribi, dar au lamele.