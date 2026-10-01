Condamnat pentru viol, un bărbat din Poienile de sub Munte este căutat de polițiști

Un bărbat din Poienile de sub Munte este căutat la nivel național de polițiști, după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol.

Este vorba despre Mihai Simoneac, pe numele căruia, începând din 30 septembrie, a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Judecătoria Vișeu de Sus l-a condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Maramureș desfășoară activități pentru depistarea bărbatului și încarcerarea acestuia în vederea executării pedepsei.

Persoanele care pot oferi informații despre locul în care se află acesta sunt rugate să sune la 112.