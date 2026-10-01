Creasta Cocoșului Trail, prima ediție la Breb

Breb găzduiește, sâmbătă, 3 octombrie, prima ediție a competiției de alergare montană Creasta Cocoșului Trail. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv de Alergare Montană Maramureș, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Competiția propune trei curse pentru iubitorii de alergare și pentru copii. Cursa principală, Creasta Cocoșului Trail, are 20 de kilometri și trece peste Creasta Cocoșului și Vârful Gutâi. Participanții mai pot alege traseul Tăul Morărenilor, de 7 kilometri, în timp ce cei mici vor avea la dispoziție Cursa Copiilor, organizată în Poiana Creasta Cocoșului din Breb.

Startul și sosirea tuturor curselor vor avea loc în Poiana Creasta Cocoșului. Organizatorii au pregătit, pe lângă competițiile sportive, și un program dedicat participanților și spectatorilor, cu mâncare tradițională și muzică folk.

Programul evenimentului – sâmbătă, 3 octombrie: orele 08.00–09.00 – ridicarea kiturilor de participare; ora 10.00 – start curse 20 km și 7 km; orele 11.00–18.00 – Brunch, mâncare caldă la ceaun și concert folk; ora 12.00 – start Cursa Copiilor; ora 14.00 – festivitatea de premiere.