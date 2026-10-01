Dans contemporan pe malul Săsarului

Actorii Teatrului Municipal Baia Mare prezintă vineri, 2 octombrie, de la ora 20, spectacolul Inbox, regia și coregrafia George Pop. Din distribuție fac parte: Brianna Waltner, Mădălina Pop, George Pop, Romeo Cornelius.

„INBOX este un spectacol de dans contemporan desfășurat într-un cub transparent – o cutie a emoțiilor, a memoriei și a fragilității umane”.

Spectacolul se joacă pe Malul Săsarului, lângă Podul Culturii și durează 60 de minute. Accesul la spectacol este gratuit!