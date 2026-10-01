Actorii Teatrului Municipal Baia Mare prezintă vineri, 2 octombrie, de la ora 20, spectacolul Inbox, regia și coregrafia George Pop. Din distribuție fac parte: Brianna Waltner, Mădălina Pop, George Pop, Romeo Cornelius.
„INBOX este un spectacol de dans contemporan desfășurat într-un cub transparent – o cutie a emoțiilor, a memoriei și a fragilității umane”.
Spectacolul se joacă pe Malul Săsarului, lângă Podul Culturii și durează 60 de minute. Accesul la spectacol este gratuit!
Dans contemporan pe malul Săsarului
Actorii Teatrului Municipal Baia Mare prezintă vineri, 2 octombrie, de la ora 20, spectacolul Inbox, regia și coregrafia George Pop. Din distribuție fac parte: Brianna Waltner, Mădălina Pop, George Pop, Romeo Cornelius.